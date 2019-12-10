Эксперт оценил итоги встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Париже

Короткая ссылка
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал итоги встречи лидеров четырёх стран в нормандском формате.
Эксперт оценил итоги встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Париже
  • Reuters

По его словам, у каждой из стран перед этой встречей были свои цели, однако переговоры можно назвать успешными, поскольку стороны начали диалог.

Он отметил, что Россия подошла к встрече в Париже с перечнем успешных кейсов, демонстрирующих конструктивный настрой и готовность к дальнейшим переговорам. Аналитик полагает, что в настоящее время для Москвы основной задачей является налаживание взаимодействия с ЕС.

«Главная цель — чтобы Европейский союз стал критичнее относиться к американским санкциям и стал бы проводить более независимую политику по этим вопросам. У России с ЕС хороший торговый баланс, есть взаимодействие по энергетическим проектам, а регулярные и плодотворные встречи в нормандском формате могут стать важной площадкой для решения этих вопросов», — подчеркнул Валяев.

Ранее сенатор Совета Федерации от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных итогах встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить