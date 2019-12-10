Дутерте не стал продлевать военное положение в Минданао
- Reuters
«Президент Дутерте не будет продлевать военное положение в Минданао», — сообщает газета The Philippine Star.
Отмечается, что ранее вооружённые силы и полиция доложили об улучшении обстановки в Минданао.
В мае 2017 года лидер Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, основным местом которых стал город Марави.
Военное положение с тех пор продлевалось трижды.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.