Дутерте не стал продлевать военное положение в Минданао

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать военное положение в провинции Минданао, где в 2017 году произошли столкновения между армией и боевиками «Исламского государства»*.

«Президент Дутерте не будет продлевать военное положение в Минданао», — сообщает газета The Philippine Star.

Отмечается, что ранее вооружённые силы и полиция доложили об улучшении обстановки в Минданао.

В мае 2017 года лидер Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, основным местом которых стал город Марави.

Военное положение с тех пор продлевалось трижды.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.