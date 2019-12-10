Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту объявлен пропавшим 

Самолёт ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, объявлен потерпевшим крушение. На борту находились 38 человек.

«ВВС сообщает, что самолёт Hercules C-130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение», — говорится в сообщении ВВС Чили в Twitter.

Отмечается, что в зоне потери радиоконтакта на воде и воздухе работают чилийские и международные службы, которые ведут поиск самолёта для того, чтобы спасти возможных выживших.

Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.

Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FAChpic.twitter.com/Elcbaudk48 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019

Ранее сообщалось, что самолёт Hercules C-130 следовал из города Пунта-Аренас на юге Чили на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.

По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.