Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту объявлен пропавшим
«ВВС сообщает, что самолёт Hercules C-130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение», — говорится в сообщении ВВС Чили в Twitter.
Отмечается, что в зоне потери радиоконтакта на воде и воздухе работают чилийские и международные службы, которые ведут поиск самолёта для того, чтобы спасти возможных выживших.
Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.
Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FAChpic.twitter.com/Elcbaudk48— Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019
Ранее сообщалось, что самолёт Hercules C-130 следовал из города Пунта-Аренас на юге Чили на чилийскую базу в Антарктиде Эдуардо Фрей Монтальва.
По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.
На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.