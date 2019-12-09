В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу «нормандской четвёрки»

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предстоящую встречу «нормандской четвёрки» в Париже.

По его мнению, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займёт президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что рано давать какие-то прогнозы. Надо дождаться встречи и посмотреть, чем она закончится. Позиция России не жёсткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что в случае попытки Украины придумать заранее неприемлемые для России условия переговоры будут обречены на провал.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».