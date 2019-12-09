Российские военные вошли в сирийскую Ракку

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Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в город также были доставлены российские военные медики. Они готовы оказать всю необходимую помощь всем нуждающимся.

Как отметил Варнавский, освобождая данный населённый пункт от террористов, западная коалиция полностью разрушила всю местную инфраструктуру.

«Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — сказал он.

В октябре 2017 года возглавляемая США коалиция объявила об освобождении Ракки от боевиков «Исламского государства»*.

Позднее мирные жители заявляли, что множество людей погибло при авиаударах, нанесённых коалицией в ходе освобождения города.

Подробности — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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