Джонсон рассказал о своём самом дурном поступке

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём самом дурном поступке, в котором может признаться. По его словам, это езда на велосипеде по тротуару.
Джонсон рассказал о своём самом дурном поступке
  • Reuters

«Может быть, иногда, когда я ехал на велосипеде, к чему я уже привык, может быть, иногда, но не всегда, я не соблюдал закон, запрещающий езду по тротуару», — сказал Джонсон в эфире Sky News.

По его словам, он и сам не одобряет подобное поведение.

«Но иногда я просто заскакиваю на тротуар», — добавил он, уточнив, что речь о поступке, в котором он готов признаться.

В 2016 году полиция запретила Борису Джонсону, который тогда занимал пост министра иностранных дел Великобритании, ездить на работу на велосипеде из опасений, что политик может стать мишенью террористов.

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