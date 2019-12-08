Авиация Израиля нанесла ответный удар по позициям ХАМАС
Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
«Самолёты и вертолёты Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой», — заявили в армии.
Уточняется, что была уничтожена позиция палестинского движения в северной части сектора Газа.
Ранее в Израиле заявили о пуске трёх ракет из сектора Газа.
Отмечалось, что две ракеты удалось перехватить с помощью систем ПВО.
В конце ноября сообщалось о нанесении израильскими самолётами удара по Газе в ответ на обстрел.