Авиация Израиля нанесла ответный удар по позициям ХАМАС

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Авиация Армии обороны Израиля нанесла серию ударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Самолёты и вертолёты Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой», — заявили в армии.

Уточняется, что была уничтожена позиция палестинского движения в северной части сектора Газа.

Ранее в Израиле заявили о пуске трёх ракет из сектора Газа.

Отмечалось, что две ракеты удалось перехватить с помощью систем ПВО.

В конце ноября сообщалось о нанесении израильскими самолётами удара по Газе в ответ на обстрел.

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