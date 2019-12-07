На юге Мексики найдено месторождение нефти объёмом 500 млн баррелей

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Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила месторождение нефти в 500 млн баррелей в штате Табаско на юго-востоке страны.

Об этом пишет Universal.

«Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P», — заявил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса.

Pemex называет открытие месторождения самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.

В ноябре 2017 года сообщалось об обнаружении самого крупного за последние 15 лет месторождения нефти в Мексике, объём которого приблизительно оценивается в 1,5 млрд баррелей.

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