В Совфеде прокомментировали статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО.

Как отметил сенатор, этот блок создавали и сохраняют как альянс, нацеленный на противостояние с Москвой, но очевидно, что свою основную функцию он выполнить не может.

По словам Морозова, это начинают понимать многие.

«Если блок лишён смысла, то существуют всего два пути. Либо распустить НАТО, либо расширить до участия России и снять все вопросы исторического противостояния», — полагает он.

Сенатор добавил, что статья Handelsblatt отражает тот кризис, с которым сталкиваются в блоке НАТО.

Эксперт Маргарита Матиопулос и политик Денис Макшейн в своей статье для Handelsblatt заявили, что чтобы обеспечить безопасность на европейском пространстве, американский президент Дональд Трамп должен пойти на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО.