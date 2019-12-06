В Совфеде прокомментировали статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО.
В Совфеде прокомментировали статью немецких СМИ о необходимости пригласить Россию в НАТО
  • РИА Новости

Как отметил сенатор, этот блок создавали и сохраняют как альянс, нацеленный на противостояние с Москвой, но очевидно, что свою основную функцию он выполнить не может.

По словам Морозова, это начинают понимать многие.

«Если блок лишён смысла, то существуют всего два пути. Либо распустить НАТО, либо расширить до участия России и снять все вопросы исторического противостояния», — полагает он.

Сенатор добавил, что статья Handelsblatt отражает тот кризис, с которым сталкиваются в блоке НАТО.

Эксперт Маргарита Матиопулос и политик Денис Макшейн в своей статье для Handelsblatt заявили, что чтобы обеспечить безопасность на европейском пространстве, американский президент Дональд Трамп должен пойти на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить