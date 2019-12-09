RT расследует появление в сети фейкового сайта новостного агентства, ведущего на страницу телеканала
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Портал reuters.cam зарегистрировали в Панаме, но кто именно это сделал, узнать пока не удалось.
Пройти регистрацию и поставить автоматическую переадресацию пользователя на URL, который не похож на запрошенный им изначально, может любой человек, заплативший за услугу.
RT к данной схеме не имеет никакого отношения.
Согласно данным Google Аnalytics, увеличения трафика за счёт этого источника не произошло.
В настоящее время телеканал выясняет, кто мог зарегистрировать фейковый сайт и не является ли это намеренной провокацией.