RT расследует появление в сети фейкового сайта новостного агентства, ведущего на страницу телеканала

RT проводит расследование обстоятельств появления в сети фейкового сайта новостного агентства, который ведёт на страницу телеканала.

Портал reuters.cam зарегистрировали в Панаме, но кто именно это сделал, узнать пока не удалось.

Пройти регистрацию и поставить автоматическую переадресацию пользователя на URL, который не похож на запрошенный им изначально, может любой человек, заплативший за услугу.

RT к данной схеме не имеет никакого отношения.

Согласно данным Google Аnalytics, увеличения трафика за счёт этого источника не произошло.

В настоящее время телеканал выясняет, кто мог зарегистрировать фейковый сайт и не является ли это намеренной провокацией.