Сенаторы США призвали начать расследование о массовой слежке в стране

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Американские сенаторы Рон Уайден и Патрик Лихи попросили Минюст начать расследование против генпрокурора Уильяма Барра, который, по утверждению конгрессменов, в 1992 году на этом посту одобрил потенциально незаконную программу по массовой слежке, которая охватила «миллиарды телефонных разговоров за более чем 20 лет».
Сенаторы США призвали начать расследование о массовой слежке в стране
  • Pixabay

Соответствующее письмо сенаторы отправили на имя Джефри Рэгсдэйла, который возглавляет в Министерстве юстиции отдел профессиональной ответственности.

По утверждению политиков, которые также опираются на мартовский доклад генерального инспектора Минюста, в 1992 году Барр не провёл должного анализа программы слежки Управления по борьбе с наркотиками, которая могла изначально быть незаконной, и дал разрешение на её реализацию.

«Разрешение Барром этой широкомасштабной программы наблюдения без минимального юридического анализа не соответствует данной им клятве защищать Конституцию и, вероятно, представляет собой профессиональный проступок» — указал в письме сенатор Лихи.

По словам политиков, Барр «знал или должен был знать», что ни статусное право, ни федеральное прецедентное право не позволяют Управлению по борьбе с наркотиками «собирать в целом миллиарды записей телефонных разговоров американцев».

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