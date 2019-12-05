Сенаторы США призвали начать расследование о массовой слежке в стране
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Соответствующее письмо сенаторы отправили на имя Джефри Рэгсдэйла, который возглавляет в Министерстве юстиции отдел профессиональной ответственности.
По утверждению политиков, которые также опираются на мартовский доклад генерального инспектора Минюста, в 1992 году Барр не провёл должного анализа программы слежки Управления по борьбе с наркотиками, которая могла изначально быть незаконной, и дал разрешение на её реализацию.
«Разрешение Барром этой широкомасштабной программы наблюдения без минимального юридического анализа не соответствует данной им клятве защищать Конституцию и, вероятно, представляет собой профессиональный проступок» — указал в письме сенатор Лихи.
По словам политиков, Барр «знал или должен был знать», что ни статусное право, ни федеральное прецедентное право не позволяют Управлению по борьбе с наркотиками «собирать в целом миллиарды записей телефонных разговоров американцев».