Сенаторы США призвали начать расследование о массовой слежке в стране

Американские сенаторы Рон Уайден и Патрик Лихи попросили Минюст начать расследование против генпрокурора Уильяма Барра, который, по утверждению конгрессменов, в 1992 году на этом посту одобрил потенциально незаконную программу по массовой слежке, которая охватила «миллиарды телефонных разговоров за более чем 20 лет».

Соответствующее письмо сенаторы отправили на имя Джефри Рэгсдэйла, который возглавляет в Министерстве юстиции отдел профессиональной ответственности.

По утверждению политиков, которые также опираются на мартовский доклад генерального инспектора Минюста, в 1992 году Барр не провёл должного анализа программы слежки Управления по борьбе с наркотиками, которая могла изначально быть незаконной, и дал разрешение на её реализацию.

«Разрешение Барром этой широкомасштабной программы наблюдения без минимального юридического анализа не соответствует данной им клятве защищать Конституцию и, вероятно, представляет собой профессиональный проступок» — указал в письме сенатор Лихи.

По словам политиков, Барр «знал или должен был знать», что ни статусное право, ни федеральное прецедентное право не позволяют Управлению по борьбе с наркотиками «собирать в целом миллиарды записей телефонных разговоров американцев».