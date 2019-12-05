Трамп назвал Трюдо двуличным

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо двуличным после того, как тот был заснят журналистами во время обсуждения американского лидера в компании других глав стран НАТО на саммите в Лондоне.

Как пишет Associated Press, журналисты засняли на камеру Трюдо, который во время саммита общался с британским премьером Борисом Джонсоном, премьером Нидерландов Марком Рютте, французским президентом Эммануэлем Макроном и британской принцессой Анной.

На видео слышно, как канадский политик говорит о 40-минутной пресс-конференции Трампа, а также о его решении провести встречу G7 в резиденции Кэмп-Дэвид, после которого у команды главы Белого дома «отвалилась челюсть».

«Что же, он двуличный, — сказал Трамп журналистам позднее. — А если честно, то Трюдо отличный парень, мне он кажется хорошим парнем, но вы знаете, я указал ему на тот факт, что он не платит 2%, и я думаю, что он не очень этому рад», — прокомментировал президент США ситуацию.

В июне 2018 года Трамп выступил с критикой в адрес Джастина Трюдо.

Тогда же он приказал не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 и обвинил премьер-министра Канады в «нечестном и слабом» поведении.