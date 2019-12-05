При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек
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- РИА Новости
Среди жертв — двое детей.
Кроме того, при проведении спасательной операции пострадал один из пожарных, который упал с высоты трёх метров и был госпитализирован.
По информации газовой компании, вероятной причиной взрыва и последовавшего пожара стало повреждение газопровода во время работ по бурению, выполняемых сторонней организацией.
Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.