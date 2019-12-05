При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек

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Под завалами обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома в польском городе Щирк обнаружили тела шести человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета Wiadomosci.
При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Среди жертв — двое детей.

Кроме того, при проведении спасательной операции пострадал один из пожарных, который упал с высоты трёх метров и был госпитализирован.

По информации газовой компании, вероятной причиной взрыва и последовавшего пожара стало повреждение газопровода во время работ по бурению, выполняемых сторонней организацией. 

Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.

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