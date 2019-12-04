Путин подарил Вучичу ружьё сербского короля
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Об этом он сообщил национальному телевидению Сербии.
«Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего — оригинальное ружьё Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, вместе с ружьём он получил в дар от российского лидера вино из окрестностей Сочи.
Как уточняет агентство, со своей стороны сербский президент преподнёс в дар Путину икону Преображения Господня, написанную в XIX веке.
Ранее Вучич в ходе переговоров в Сочи с Путиным пригласил его посетить Сербию в ближайшее время.