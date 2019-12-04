Путин подарил Вучичу ружьё сербского короля

Президент России Владимир Путин подарил сербскому лидеру Александру Вучичу ружьё, принадлежавшее князю и королю Сербии Милану Обреновичу.

Об этом он сообщил национальному телевидению Сербии.

«Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего — оригинальное ружьё Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, вместе с ружьём он получил в дар от российского лидера вино из окрестностей Сочи.

Как уточняет агентство, со своей стороны сербский президент преподнёс в дар Путину икону Преображения Господня, написанную в XIX веке.

Ранее Вучич в ходе переговоров в Сочи с Путиным пригласил его посетить Сербию в ближайшее время.