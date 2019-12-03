Полиция Индонезии прокомментировала взрыв в центре Джакарты

Глава полиции Джакарты Гатот Эдди прокомментировал взрыв в центре города.

Об этом сообщает The Jakarta Post.

«Наша команда на месте преступления обнаружила, что взрыв, вероятно, был вызван дымовой гранатой», — сказал Гатот.

Как уточнил другой представитель полиции Джакарты, такого рода гранаты обычно используются во время учений сотрудников служб безопасности и они не представляют серьёзной угрозы в связи с малой мощностью.

Гатот отметил, что дымовую гранату могли случайно оставить на месте происшествия, а также добавил, что общественности не стоит преувеличивать масштабы данного инцидента.

В настоящий момент правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории Национального монумента независимости в центре столицы Индонезии — Джакарты произошёл взрыв.