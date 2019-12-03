Полиция Индонезии прокомментировала взрыв в центре Джакарты

Короткая ссылка
Глава полиции Джакарты Гатот Эдди прокомментировал взрыв в центре города.
Полиция Индонезии прокомментировала взрыв в центре Джакарты
  • Reuters
  • © Willy Kurniawan

Об этом сообщает The Jakarta Post.

«Наша команда на месте преступления обнаружила, что взрыв, вероятно, был вызван дымовой гранатой», — сказал Гатот.

Как уточнил другой представитель полиции Джакарты, такого рода гранаты обычно используются во время учений сотрудников служб безопасности и они не представляют серьёзной угрозы в связи с малой мощностью.

Гатот отметил, что дымовую гранату могли случайно оставить на месте происшествия, а также добавил, что общественности не стоит преувеличивать масштабы данного инцидента.

В настоящий момент правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории Национального монумента независимости в центре столицы Индонезии — Джакарты произошёл взрыв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить