Полиция Индонезии прокомментировала взрыв в центре Джакарты
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Об этом сообщает The Jakarta Post.
«Наша команда на месте преступления обнаружила, что взрыв, вероятно, был вызван дымовой гранатой», — сказал Гатот.
Как уточнил другой представитель полиции Джакарты, такого рода гранаты обычно используются во время учений сотрудников служб безопасности и они не представляют серьёзной угрозы в связи с малой мощностью.
Гатот отметил, что дымовую гранату могли случайно оставить на месте происшествия, а также добавил, что общественности не стоит преувеличивать масштабы данного инцидента.
В настоящий момент правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на территории Национального монумента независимости в центре столицы Индонезии — Джакарты произошёл взрыв.