Медведев проведёт встречу с премьером Монголии 3 декабря

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Российский премьер Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух встретятся в Москве 3 декабря.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Ожидается, что главы правительств в ходе встречи затронут темы взаимодействия Москвы и Улан-Батора в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

Планируется, что по итогам переговоров стороны подпишут межправительственные и межведомственные соглашения, а также корпоративные документы.

В сентябре президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом.

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