Медведев проведёт встречу с премьером Монголии 3 декабря
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
Ожидается, что главы правительств в ходе встречи затронут темы взаимодействия Москвы и Улан-Батора в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.
Планируется, что по итогам переговоров стороны подпишут межправительственные и межведомственные соглашения, а также корпоративные документы.
В сентябре президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом.