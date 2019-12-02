Антонов направил правозащитникам письмо по делу россиянина Селезнёва

Посол России в США Анатолий Антонов направил письмо в международные организации по защите прав человека с просьбой обратить внимание на судьбу россиянина Романа Селезнёва, находящегося в заключении в США.

Текст письма опубликован на странице российского посольства в США в Facebook.

«Ваши организации хорошо известны своей почётной миссией защиты и охраны прав человека. Я хочу обратить ваше внимание на вышеупомянутое дело», — заявил высокопоставленный дипломат в своём письме.

Он отметил, что из-за специального режима в американской тюрьме россиянин не может «нормально принимать пищу и отдыхать».

Также Антонов сообщил, что Селезнёву, страдающему от гепатита и эпилепсии, нужна специальная медицинская помощь и надзор.

«Я был бы благодарен, если с вашей помощью удалось придать этот вопрос гласности», — отметил посол, добавив, что каждый заключённый имеет право на человеческое отношение и содержание.

Россиянин Роман Селезнёв был приговорён к 27 годам лишения свободы в конце апреля 2017 года по обвинению в кибершпионаже. Селезнёв был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен на территорию США.