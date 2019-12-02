Антонов направил правозащитникам письмо по делу россиянина Селезнёва
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- РИА Новости
Текст письма опубликован на странице российского посольства в США в Facebook.
«Ваши организации хорошо известны своей почётной миссией защиты и охраны прав человека. Я хочу обратить ваше внимание на вышеупомянутое дело», — заявил высокопоставленный дипломат в своём письме.
Он отметил, что из-за специального режима в американской тюрьме россиянин не может «нормально принимать пищу и отдыхать».
Также Антонов сообщил, что Селезнёву, страдающему от гепатита и эпилепсии, нужна специальная медицинская помощь и надзор.
«Я был бы благодарен, если с вашей помощью удалось придать этот вопрос гласности», — отметил посол, добавив, что каждый заключённый имеет право на человеческое отношение и содержание.
Россиянин Роман Селезнёв был приговорён к 27 годам лишения свободы в конце апреля 2017 года по обвинению в кибершпионаже. Селезнёв был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен на территорию США.