Консульство уточняет наличие россиян среди раненых при стрельбе в США
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«Утром 1 декабря в одном из туристических районов города Новый Орлеан, штат Луизиана, неизвестный открыл стрельбу... Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших», — говорится в комментарии дипмиссии в Twitter.
Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при стрельбе в деловом квартале Нового Орлеана, двое раненых находятся в критическом состоянии.
Стрелявшего пока не задержали, мотивы преступления устанавливаются.