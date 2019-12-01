Консульство уточняет наличие россиян среди раненых при стрельбе в США

Короткая ссылка
Генконсульство России в Хьюстоне находится в тесном контакте с полицией и властями штата Луизиана и уточняет информацию о наличии среди пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане российских граждан.
Консульство уточняет наличие россиян среди раненых при стрельбе в США
  • © Reuters

«Утром 1 декабря в одном из туристических районов города Новый Орлеан, штат Луизиана, неизвестный открыл стрельбу... Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших», — говорится в комментарии дипмиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при стрельбе в деловом квартале Нового Орлеана, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Стрелявшего пока не задержали, мотивы преступления устанавливаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить