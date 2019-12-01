Консульство уточняет наличие россиян среди раненых при стрельбе в США

Генконсульство России в Хьюстоне находится в тесном контакте с полицией и властями штата Луизиана и уточняет информацию о наличии среди пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане российских граждан.

«Утром 1 декабря в одном из туристических районов города Новый Орлеан, штат Луизиана, неизвестный открыл стрельбу... Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших», — говорится в комментарии дипмиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при стрельбе в деловом квартале Нового Орлеана, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Стрелявшего пока не задержали, мотивы преступления устанавливаются.