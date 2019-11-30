МИД России прокомментировал инцидент с чешским министром в аэропорту

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Отказ в вылете самолёта с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, который направлялся в Казань, был связан с нарушением чешской делегацией таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает МИД России.
МИД России прокомментировал инцидент с чешским министром в аэропорту
  • © Global Look Press

«В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелёта 27 ноября из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем М. Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что чешская сторона не в первый раз допускает ошибки подобного рода.  

Как пишет РИА Новости, чешская делегация во главе с Томаном находилась в России на переговорах. На 27 ноября был запланирован перелёт в Казань, однако в московском аэропорту чешской стороне было отказано в вылете. После проведённых десяти часов в аэропорту Томан принял решение досрочно закончить визит в Россию и вернуться в Прагу.

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