Вынесен приговор по делу о подготовке теракта в Мельбурне на Рождество

Австралийский суд приговорил к тюремному заключению трёх человек, признанных виновными в подготовке теракта в Мельбурне во время рождественских праздников в 2016 году.

Как передаёт телеканал ABC, Абдулла Чаарани и Ахмед Мохамед получили наказание в виде 38 лет лишения свободы, Хамза Аббас будет отбывать 22-летний срок.

Председательствующий судья отметил, что все они приняли идеологию «Исламского государства»* и своими действиями совершили «посягательство на фундаментальные ценности» австралийского общества.

При этом, по его словам, они вступили на путь дерадикализации.

Полиция задержала злоумышленников в декабре 2016 года. Сообщалось, что они готовили теракт с использованием самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия. Среди потенциальных целей назывались вокзал, площадь Федерации и собор Святого Павла.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.