Пожарные пытаются локализовать огонь на заводе в Техасе

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Пожарные пытаются локализовать огонь на химическом заводе в городе Порт-Нечес в штате Техас.

«Ситуация постепенно улучшается, но нам ещё предстоит работа», — цитирует ТАСС судью округа Джефферсон Джеффа Браника.

Браник уточнил, что возвращение эвакуированных людей в свои дома пока не планируется.

Отмечается, что согласно замерам компании, которая владеет заводом, уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимые пределы.

Ранее стало известно, что на нефтехимическом заводе в Техасе в округе Джефферсон произошёл пожар и взрыв, власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населённых пунктов.

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