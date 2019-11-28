Губернатор Санкт-Петербурга провёл встречу с мэром французского города Гавр

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В Санкт-Петербурге прошла встреча губернатора города Александра Беглова с мэром французского города Гавр Жан-Батистом Гастином, сообщают «Невские новости».
Губернатор Санкт-Петербурга провёл встречу с мэром французского города Гавр
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В рамках диалога обсуждались двустороннее сотрудничество, электронные визы, а также обмен опытом. 

«Побратимские связи между нашими городами были установлены в 1965 году. За это время Петербург очень изменился, вы сможете убедиться в этом. Учитывая высокий уровень отношений глав наших государств, нам нужно активизировать наше сотрудничество. В Петербурге есть Гаврская улица. Петербург и Гавр — это морские города. Обмены специалистами, стажировки, серьёзный потенциал круизного туризма — всё это можно и нужно развивать», — заявил Беглов.

Он также добавил, что Санкт-Петербург заинтересован в сотрудничестве в наукоёмких отраслях. Для этого, по его мнению, нужно установить связи между торгово-промышленными палатами.

Ранее kp.ru сообщала, что Беглов выступил на открытии VIII Международного культурного форума.

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