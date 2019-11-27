В Папуа — Новой Гвинее расследуют угон самолёта

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Группа неизвестных похитила самолёт в Папуа — Новой Гвинее, местная полиция начала расследование преступления. Об этом сообщает Radio New Zealand.

По данным авиалиний Tropic Air, восемь вооружённых людей захватили самолёт во время его дозаправки в провинции Западная Новая Британия, а затем заставили пилота приземлиться на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе.

Злоумышленники также украли сумки и груз, который был на борту. Авиакомпания сообщила, что пилот не пострадал, а других пассажиров на самолёте не было.

В феврале самолёт авиакомпании Biman Bangladesh, который выполнял рейс из Дакки в Дубай, был угнан неизвестным во время пересадки в аэропорту города Читтагонг.

Позднее сотрудники правоохранительных органов и военные задержали вооружённого мужчину, подозреваемого в попытке угона пассажирского самолёта.

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