В Папуа — Новой Гвинее расследуют угон самолёта
По данным авиалиний Tropic Air, восемь вооружённых людей захватили самолёт во время его дозаправки в провинции Западная Новая Британия, а затем заставили пилота приземлиться на неиспользуемой взлетно-посадочной полосе.
Злоумышленники также украли сумки и груз, который был на борту. Авиакомпания сообщила, что пилот не пострадал, а других пассажиров на самолёте не было.
В феврале самолёт авиакомпании Biman Bangladesh, который выполнял рейс из Дакки в Дубай, был угнан неизвестным во время пересадки в аэропорту города Читтагонг.
Позднее сотрудники правоохранительных органов и военные задержали вооружённого мужчину, подозреваемого в попытке угона пассажирского самолёта.