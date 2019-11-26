В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж

По меньшей мере 14 японцев были задержаны в Китае с 2015 года по подозрению в преступлениях против национальной безопасности.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на главу консульского управления МИД Японии Коити Мидзусиму.

Отмечается, что к настоящему моменту обвинительные приговоры вынесены уже девяти гражданам Японии.

При этом Мидзусима указал, что японская сторона не имеет детальной информации о содержании этих обвинений, так как не получала никаких письменных уведомлений по этому поводу.

В августе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил: заявления о том, что австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, задержанный в Китае, действовал как шпион в пользу Австралии, «абсолютно не соответствуют действительности».