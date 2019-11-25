В Израиле сообщили о задержании 15 человек по подозрению в терроризме

Израильские военные заявили о задержании 15 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter.

«В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля... задержали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что все задержанные переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.

Ранее израильская полиция задержала мужчину, который подозревается в публикации в социальных сетях угроз в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его семьи.