В Израиле сообщили о задержании 15 человек по подозрению в терроризме
- Reuters
Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter.
«В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля... задержали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что все задержанные переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.
Ранее израильская полиция задержала мужчину, который подозревается в публикации в социальных сетях угроз в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его семьи.