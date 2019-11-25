Двое россиян спасены с перевернувшейся в Южной Корее лодки

Двое россиян спасены представителями береговой охраны с перевернувшейся лодки в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рёнхап».

По имеющимся данным, лодка, на борту которой находились трое граждан Южной Кореи и двое россиян, перевернулась в море около города Кунсан.

В 07:57 по местному времени (01:57 мск) сотрудники береговой охраны обнаружили потерпевшую бедствие лодку и спасли двух россиян. В результате инцидента один человек погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что россиян направили в медучреждение.

В октябре береговая охрана Японии смогла спасти часть моряков с северокорейского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Японии после столкновения с японским судном.