Гутерреш осудил нападение на сотрудников ООН в Кабуле

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Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на сотрудников организации в Кабуле, в результате которого один человек погиб и ещё пятеро пострадали.

«Генеральный секретарь призывает власти Афганистана приложить все усилия, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности. Он подтвердил приверженность ООН помогать правительству и народу Афганистана в их стремлении к миру и справедливости», — приводит ТАСС заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, в Кабуле погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

2 ноября девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана.

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