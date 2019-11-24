Действующий президент Румынии побеждает на выборах

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Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства, набрав 67,1% голосов избирателей, сообщает Румынский институт оценки и планирования со ссылкой на данные экзитпола.

Его оппонент Виорика Дэнчилэ, кандидат от Социал-демократической партии, набирает 32,9% голосов.

На 14:00 явка на президентские выборы в Румынии составила 21,99%.

Первый тур выборов главы государства состоялся в Румынии 10 ноября.

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