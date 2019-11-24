Действующий президент Румынии побеждает на выборах

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства, набрав 67,1% голосов избирателей, сообщает Румынский институт оценки и планирования со ссылкой на данные экзитпола.