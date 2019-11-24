Джабаров оценил слова Салливана об улучшении отношений России и США

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Джона Салливана о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
Джабаров оценил слова Салливана об улучшении отношений России и США
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Вызывает удивление заявление о том, что российская сторона должна обязательно выполнить Минские соглашения. Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что в этом документе Россия, так же как и Франция с Германией, выступает исключительно в роли гаранта.

«Поэтому трудно сказать, каким образом мы должны их выполнять или не выполнять», — отметил он.

Ранее Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

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