Джабаров оценил слова Салливана об улучшении отношений России и США
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- РИА Новости
«Вызывает удивление заявление о том, что российская сторона должна обязательно выполнить Минские соглашения. Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое», — сказал сенатор.
Джабаров подчеркнул, что в этом документе Россия, так же как и Франция с Германией, выступает исключительно в роли гаранта.
«Поэтому трудно сказать, каким образом мы должны их выполнять или не выполнять», — отметил он.
Ранее Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.