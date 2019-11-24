Более 120 человек пострадали во время протестов в Чили

По меньшей мере 127 человек пострадали в ходе протестов, которые прошли в Чили 23 ноября.

Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на данные полиции.

Правоохранительные органы также уточнили, что в ходе демонстраций были задержаны около 300 человек.

Вместе с этим отмечается, что во время митингов неизвестные в капюшонах поджигали здания, в частности два торговых центра, и совершали нападения на полицейские участки по всей стране.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили банк в столице Чили в ходе антиправительственной протестной акции.