Более 120 человек пострадали во время протестов в Чили
Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на данные полиции.
Правоохранительные органы также уточнили, что в ходе демонстраций были задержаны около 300 человек.
Вместе с этим отмечается, что во время митингов неизвестные в капюшонах поджигали здания, в частности два торговых центра, и совершали нападения на полицейские участки по всей стране.
Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили банк в столице Чили в ходе антиправительственной протестной акции.