Норвежского посла вызвали в МИД Пакистана из-за инцидента с Кораном

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МИД Пакистана вызвал норвежского посла Кьелл-Геннара Эриксена из-за публичного осквернения Корана, произошедшего в Норвегии в городе Кристиансанн.

«Подобные действия ранят чувства 1,3 млрд мусульман по всему миру», — говорится в сообщении на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства.

В пакистанском МИД уточнили, что подобные действия не могут быть оправданы свободой самовыражения.

Также министерство сообщило, что призвало норвежские власти привлечь к ответственности виновных и не допускать повторения таких случаев.

24 мая один человек погиб в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Кветта.

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