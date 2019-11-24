Норвежского посла вызвали в МИД Пакистана из-за инцидента с Кораном
«Подобные действия ранят чувства 1,3 млрд мусульман по всему миру», — говорится в сообщении на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства.
В пакистанском МИД уточнили, что подобные действия не могут быть оправданы свободой самовыражения.
Также министерство сообщило, что призвало норвежские власти привлечь к ответственности виновных и не допускать повторения таких случаев.
24 мая один человек погиб в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Кветта.