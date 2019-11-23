Около 40 человек погибли в результате штормов в Кении и Танзании
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Heavy rains lashing East Africa have caused of dozens of deaths, with 29 buried by landslides in Kenya, and 10 people drowned in a river in Tanzania, officials said Saturday https://t.co/J5fynVF6A3#Pokotpic.twitter.com/lNGBybYhfi— AFP news agency (@AFP) 23 ноября 2019 г.
«Мы выражаем глубокое сочувствие семьям и друзьям пострадавших», — приводит агентство слова министра внутренних дел Кении Феда Матианги.
Отмечается, что 29 человек погибли в результате оползней в Кении, в Танзании десять человек утонули в реке.
В марте Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды были на 90% разрушены в результате циклона «Идай».
Отмечалось, что, по данным представителей Красного Креста, от действия циклона в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек.