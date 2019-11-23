Около 40 человек погибли в результате штормов в Кении и Танзании

В результате сильных дождей в Кении и Танзании погибли около 40 человек. Об этом сообщает AFP.

Heavy rains lashing East Africa have caused of dozens of deaths, with 29 buried by landslides in Kenya, and 10 people drowned in a river in Tanzania, officials said Saturday https://t.co/J5fynVF6A3#Pokotpic.twitter.com/lNGBybYhfi — AFP news agency (@AFP) 23 ноября 2019 г.

«Мы выражаем глубокое сочувствие семьям и друзьям пострадавших», — приводит агентство слова министра внутренних дел Кении Феда Матианги.

Отмечается, что 29 человек погибли в результате оползней в Кении, в Танзании десять человек утонули в реке.

В марте Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды были на 90% разрушены в результате циклона «Идай».

Отмечалось, что, по данным представителей Красного Креста, от действия циклона в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек.