Около 40 человек погибли в результате штормов в Кении и Танзании

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В результате сильных дождей в Кении и Танзании погибли около 40 человек. Об этом сообщает AFP.
Около 40 человек погибли в результате штормов в Кении и Танзании
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«Мы выражаем глубокое сочувствие семьям и друзьям пострадавших», — приводит агентство слова министра внутренних дел Кении Феда Матианги.

Отмечается, что 29 человек погибли в результате оползней в Кении, в Танзании десять человек утонули в реке.

В марте Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды были на 90% разрушены в результате циклона «Идай».

Отмечалось, что, по данным представителей Красного Креста, от действия циклона в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек.

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