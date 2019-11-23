Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Редкое трезвое слово из Лондона», — отметил сенатор.
По словам политика, аналогичным образом можно оценить и другие обвинения во вмешательстве, высказываемые в адрес России.
«Такая же чушь — вмешательство России в выборы во Франции и ФРГ. Тоже Бермуды», — добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон сравнил влияние России на брексит с бермудским треугольником.
В октябре стало известно, что Европейский союз окончательно одобрил отсрочку брексита до 31 января 2020 года.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН возможные последствия отсрочки.