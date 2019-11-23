Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Редкое трезвое слово из Лондона», — отметил сенатор.

По словам политика, аналогичным образом можно оценить и другие обвинения во вмешательстве, высказываемые в адрес России.

«Такая же чушь — вмешательство России в выборы во Франции и ФРГ. Тоже Бермуды», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон сравнил влияние России на брексит с бермудским треугольником.

В октябре стало известно, что Европейский союз окончательно одобрил отсрочку брексита до 31 января 2020 года.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН возможные последствия отсрочки.