Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили ситуацию вокруг Ирана на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Были также затронуты наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также констатировали близость позиций по рассмотренным вопросам и подтвердили важность продолжения регулярных контактов для дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл переговоры с Ван И.