Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Были также затронуты наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министры также констатировали близость позиций по рассмотренным вопросам и подтвердили важность продолжения регулярных контактов для дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Лавров провёл переговоры с Ван И.