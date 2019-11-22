В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию кадров жестокого убийства в Сирии, назвал их шокирующими.
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
  • РИА Новости

«Действительно, они опубликовали шокирующие фотографии… удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, он не знает, насколько оправданы «всякие попытки идентифицировать этих людей» на видео, однако подчеркнул, что в Кремле не обладают никакой информацией и не имеют никакого отношения к этим людям.

Ему задали уточняющий вопрос, могут ли следственные органы России провести расследование в связи с появившейся информацией.

«Если они посчитают необходимым, то они это сделают», — ответил он.

Видео ранее было опубликовано на сайте «Новой газеты». 21 ноября Песков прокомментировал появившуюся видеозапись. Тогда он отметил, что не знает, о чём идёт речь. 

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