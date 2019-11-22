В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
- РИА Новости
«Действительно, они опубликовали шокирующие фотографии… удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», — сказал он.
Как отметил представитель Кремля, он не знает, насколько оправданы «всякие попытки идентифицировать этих людей» на видео, однако подчеркнул, что в Кремле не обладают никакой информацией и не имеют никакого отношения к этим людям.
Ему задали уточняющий вопрос, могут ли следственные органы России провести расследование в связи с появившейся информацией.
«Если они посчитают необходимым, то они это сделают», — ответил он.
Видео ранее было опубликовано на сайте «Новой газеты». 21 ноября Песков прокомментировал появившуюся видеозапись. Тогда он отметил, что не знает, о чём идёт речь.