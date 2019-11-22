Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление Госдепартамента США о том, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями.

«Подобное со стороны Соединённых Штатов давление чревато ещё большими проблемами для Вашингтона. Сегодня задача США в отношении Турции — сохранить её в рамках НАТО. Если же на Турцию давить, она станет отдаляться от США в сторону России. Если они продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — сказал он.

По словам эксперта, Соединённые Штаты развязали санкционные войны «не против одной страны, а на несколько фронтов не только против своих противников, но и против союзников».

«Но эффективными санкции могут быть только тогда, когда есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас же санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени. Складывается ощущение, что санкционные меры — единственный инструмент внешней политики США», — считает Блохин.

Ранее в Госдепе США заявили, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400.

В ведомстве подчеркнули, что отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары и Вашингтона.