Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление Госдепартамента США о том, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями.
Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400
  • © Reuters

«Подобное со стороны Соединённых Штатов давление чревато ещё большими проблемами для Вашингтона. Сегодня задача США в отношении Турции — сохранить её в рамках НАТО. Если же на Турцию давить, она станет отдаляться от США в сторону России. Если они продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — сказал он.

По словам эксперта, Соединённые Штаты развязали санкционные войны «не против одной страны, а на несколько фронтов не только против своих противников, но и против союзников». 

«Но эффективными санкции могут быть только тогда, когда есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас же санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени. Складывается ощущение, что санкционные меры — единственный инструмент внешней политики США», — считает Блохин.

Ранее в Госдепе США заявили, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400.

В ведомстве подчеркнули, что отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары и Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить