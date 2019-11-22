Помпео призвал иранцев присылать материалы с митингов через Telegram

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Госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать фото и видео протестов в Госдеп, используя бот в мессенджере Telegram.

«Храбрые иранские протестующие! Присылайте нам свои видео, фотографии и информацию о подавлении протестов со стороны иранского режима. Соединённые Штаты публично осудят преследование демонстрантов. Свяжитесь с нами в Telegram», — написал в Twitter на фарси Помпео и упомянул название бота для связи.

В поясняющем твите на английском языке Помпео сообщил, что призвал иранских протестующих присылать информацию, свидетельствующую о «преследовании режимом протестующих».

«США предаст это огласке и введёт санкции за нарушения», — уточнил он.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает протесты в Иране

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