Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы
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В феврале Лисов признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки.
По словам адвоката, максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.
1 декабря 2017 года сообщалось, что правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.
Отмечается, что Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учёл отбытый им срок.