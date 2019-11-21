Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы

В США суд приговорил российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании, к четырем годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.

В феврале Лисов признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки.

По словам адвоката, максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

1 декабря 2017 года сообщалось, что правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.

Отмечается, что Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учёл отбытый им срок.