Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы

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В США суд приговорил российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании, к четырем годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы
  • © Кадр: видео YouTube

В феврале Лисов признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки.

По словам адвоката, максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

1 декабря 2017 года сообщалось, что правительство Испании одобрило решение о выдаче Лисова США. Программист был задержан по запросу США в Испании в январе 2017 года.

Отмечается, что Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учёл отбытый им срок.

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