В МИД России назвали ожидаемую дату встречи в астанинском формате

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане, как ожидается, состоится в конце первой декады декабря.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. «Мы серьёзно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — заявил Вершинин. Ранее в МИД Казахстана сообщили о переносе встречи в астанинском формате.