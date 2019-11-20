В МИД России назвали ожидаемую дату встречи в астанинском формате

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане, как ожидается, состоится в конце первой декады декабря.
В МИД России назвали ожидаемую дату встречи в астанинском формате
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы серьёзно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — заявил Вершинин.

Ранее в МИД Казахстана сообщили о переносе встречи в астанинском формате.

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