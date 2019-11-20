В столице Индии стартовали Дни Москвы

Дни Москвы стартовали в Дели, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента внешнеэкономических и международных связей города.

Как уточнили в пресс-службе, в состав делегации вошли руководитель департамента, министр правительства Москвы Сергей Черемин, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и др.

19 ноября состоялись конференции с представителями бизнес-сообществ Москвы и Дели. Как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии, поддержки инвесторов, развития малого и среднего предпринимательства, устранения торговых барьеров, локализации производств, развития особых экономических зон.

Черемин напомнил о подписанной в прошлом году программе сотрудничества между Дели и Москвой. По его словам, она охватывает все сферы взаимодействия между мегаполисами.

Министр отметил, что индийских коллег прежде всего интересуют развитие Москвы, общественный транспорт и система безопасности.

«Им также интересны такие ключевые проекты российской столицы, как «Умный город» и «Безопасный город», — отметил Черемин.

В рамках культурной программы открылась фотовыставка, посвященная освоению космоса, а также прошла лекция космонавта Сергея Ревина. Российские и индийские шахматисты приняли участие в шахматном турнире, состоялись выступления Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» и группы «Кватро».

Ранее новый директор индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру Уша Радхакришна в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о новых культурных программах.