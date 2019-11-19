ООН оценила помилование обвинённых в военных преступлениях солдат США

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл прокомментировал решение президента США Дональда Трампа помиловать трёх обвинённых в военных преступлениях американских солдат.
ООН оценила помилование обвинённых в военных преступлениях солдат США
  • Reuters

Об этом говорится на сайте управления ООН.

«Мы крайне озабочены недавними президентскими помилованиями для трёх военных США, которые обвинялись в военных преступлениях. Эти три случая включают в себя серьёзные нарушения международного гуманитарного права, которые были доказаны, в частности, стрельбу по группе мирных граждан и казнь пойманного члена вооружённой группы», — указал он.

По его словам, военная юстиция США связана обязательствами в рамках международного права, а данный шаг противоречит «букве и духу международного права, которое требует ответственности за такие нарушения».

Ранее Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане, а также подписал распоряжение восстановить в звании третьего военнослужащего, которого разжаловали за фотографирование с телом убитого.

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