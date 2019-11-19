В ООН заявили о сложной ситуации с туалетами в мире

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В честь Всемирного дня туалета в ООН опубликовали статистические данные, указывающие на санитарные проблемы в мире.
В ООН заявили о сложной ситуации с туалетами в мире
  • © Yorick Jansens
  • globallookpress.com

В частности, на сайте организации указывается, что около половины населения Земли, 4,2 млрд человек, живёт без доступа к надлежащим средствам санитарии.

«673 млн человек всё ещё практикуют открытую дефекацию (вне туалета. — RT) по всему миру», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данные санитарные проблемы приводят к гибели множества людей по всему миру от диарейных заболеваний.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что за пять лет в стране построили более 110 млн туалетов.

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