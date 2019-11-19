ЕС направит более 20% бюджета 2020 года на меры по поддержке климата

Евросоюз собирается направить около 21% средств общего бюджета стран союза на меры по поддержке климата.

«21% от общего бюджета пойдет на меры по борьбе с изменением климата», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Еврокомиссия, Совет стран ЕС и Европарламент договорились вечером 18 ноября о показателях общего бюджета стран союза (наполняется в основном взносами государств-челнов ЕС) на будущий год.

Ранее депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции.