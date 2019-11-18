При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
- © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как отмечается, среди погибших — сам стрелок.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о четырёх погибших при стрельбе в Калифорнии.
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