При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.

© J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com

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Как отмечается, среди погибших — сам стрелок. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Ранее сообщалось о четырёх погибших при стрельбе в Калифорнии.