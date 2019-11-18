В аэропорту в Техасе столкнулись два самолёта

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В аэропорту техасского Сан-Антонио произошло столкновение двух самолётов. Об этом сообщает Sky News.
В аэропорту в Техасе столкнулись два самолёта
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Отмечается, что столкновение случилось в результате аварийной посадки одного из самолётов, у которого произошла утечка топлива. Он не смог успешно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованное неподалёку воздушное судно.

По данным телеканала KABB, пострадавших нет.

В октябре стало известно о столкновении в американском штате Техас двух вертолётов Robinson R22 в воздухе.

Также июне сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас.

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