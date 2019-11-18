В аэропорту в Техасе столкнулись два самолёта

В аэропорту техасского Сан-Антонио произошло столкновение двух самолётов. Об этом сообщает Sky News.

Two planes have collided at San Antonio airport ✈️



One aircraft is reported to have been parked since November 5 and the other had a fuel leakage and needed to make an emergency landing.



For the latest world news, head here 🌎 https://t.co/RrS6AmeDK5pic.twitter.com/NvC2vbSX4e — Sky News (@SkyNews) 18 ноября 2019 г.

Отмечается, что столкновение случилось в результате аварийной посадки одного из самолётов, у которого произошла утечка топлива. Он не смог успешно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованное неподалёку воздушное судно.

По данным телеканала KABB, пострадавших нет.

В октябре стало известно о столкновении в американском штате Техас двух вертолётов Robinson R22 в воздухе.

Также июне сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас.