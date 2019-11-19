Официальный аккаунт в Twitter Джереми Корбина без разрешения опубликовал эксклюзивное видео Ruptly с аккаунта RT UK

В официальном аккаунте в Twitter лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина опубликован видеоклип с аккаунта RT UK, при этом логотипы RT и Ruptly отрезаны.

«К союзу Трамп — Джонсон — Фарадж присоединился новый участник», — говорится в подписи к ролику.

The Trump - Johnson - Farage alliance has a new member. pic.twitter.com/dgsKIE25JL — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 15 ноября 2019 г.

В данном клипе содержалось эксклюзивное видео агентства Ruptly, в котором бывший лидер антиисламской организации English Defence League Томми Робинсон призвал голосовать за Бориса Джонсона.

В Twitter Корбина было опубликовано шестисекундное видео, взятое из этого видеоклипа, но логотип RT UK из правого верхнего угла был вырезан, как и упоминание, что видео является эксклюзивным контентом Ruptly. Ролик был взят без разрешения.

“Go Boris”



Tommy Robinson ENDORSES @BorisJohnson



The EDL founder made the comments while appearing at court after being sued by a Syrian refugee teenager for defamation. pic.twitter.com/z1Rgr4QPgO — RT UK (@RTUKnews) 15 ноября 2019 г.

Ruptly прокомментировало появление в официальном аккаунте Корбина эксклюзивного видео агентства с обрезанным логотипом.

«@jeremycorbyn взял наше эксклюзивное видео, но вырезал логотип @rt_uk и удалил ссылку на @ruptly. Это неправильно, но мы простим его», — говорится в сообщении.