Официальный аккаунт в Twitter Джереми Корбина без разрешения опубликовал эксклюзивное видео Ruptly с аккаунта RT UK
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«К союзу Трамп — Джонсон — Фарадж присоединился новый участник», — говорится в подписи к ролику.
The Trump - Johnson - Farage alliance has a new member. pic.twitter.com/dgsKIE25JL— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 15 ноября 2019 г.
В данном клипе содержалось эксклюзивное видео агентства Ruptly, в котором бывший лидер антиисламской организации English Defence League Томми Робинсон призвал голосовать за Бориса Джонсона.
В Twitter Корбина было опубликовано шестисекундное видео, взятое из этого видеоклипа, но логотип RT UK из правого верхнего угла был вырезан, как и упоминание, что видео является эксклюзивным контентом Ruptly. Ролик был взят без разрешения.
“Go Boris”— RT UK (@RTUKnews) 15 ноября 2019 г.
Tommy Robinson ENDORSES @BorisJohnson
The EDL founder made the comments while appearing at court after being sued by a Syrian refugee teenager for defamation. pic.twitter.com/z1Rgr4QPgO
Ruptly прокомментировало появление в официальном аккаунте Корбина эксклюзивного видео агентства с обрезанным логотипом.
«@jeremycorbyn взял наше эксклюзивное видео, но вырезал логотип @rt_uk и удалил ссылку на @ruptly. Это неправильно, но мы простим его», — говорится в сообщении.
@jeremycorbyn took our exclusive video but cut out @RTUKnews logo and @Ruptly courtesy. That isn't right, but we will forgive him pic.twitter.com/igHkvPb6nf— Ruptly (@Ruptly) November 18, 2019