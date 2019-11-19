Официальный аккаунт в Twitter Джереми Корбина без разрешения опубликовал эксклюзивное видео Ruptly с аккаунта RT UK

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В официальном аккаунте в Twitter лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина опубликован видеоклип с аккаунта RT UK, при этом логотипы RT и Ruptly отрезаны.
Официальный аккаунт в Twitter Джереми Корбина без разрешения опубликовал эксклюзивное видео Ruptly с аккаунта RT UK
  • © Reuters / RT

«К союзу Трамп — Джонсон — Фарадж присоединился новый участник», — говорится в подписи к ролику.

В данном клипе содержалось эксклюзивное видео агентства Ruptly, в котором бывший лидер антиисламской организации English Defence League Томми Робинсон призвал голосовать за Бориса Джонсона.

В Twitter Корбина было опубликовано шестисекундное видео, взятое из этого видеоклипа, но логотип RT UK из правого верхнего угла был вырезан, как и упоминание, что видео является эксклюзивным контентом Ruptly. Ролик был взят без разрешения.

Ruptly прокомментировало появление в официальном аккаунте Корбина эксклюзивного видео агентства с обрезанным логотипом.

«@jeremycorbyn взял наше эксклюзивное видео, но вырезал логотип @rt_uk и удалил ссылку на @ruptly. Это неправильно, но мы простим его», — говорится в сообщении.

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