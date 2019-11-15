Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС

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Главный научный сотрудник Финансового университета при президенте России Валерий Абрамов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективе создания единой платёжной системы для взаимных расчётов стран — участниц БРИКС.
Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС
  • РИА Новости

По его словам, главной целью создания системы является снижение транзакционных затрат за счёт неиспользования курса доллара США. Он пояснил, что на данный момент при переводе денег в национальные средства платежа необходимо сначала производить конвертацию в американскую валюту, что вызывает значительные издержки при крупном объёме торговых операций.

«Проблем с точки зрения перехода на принципиально новый вид международных платёжных систем нет. Конечно, к этому нужно готовить, и нужно отходить от монополии доллара США. Потому что эта валюта носит весьма неустойчивый характер. США фактически злоупотребляют своим монопольным положением в мировой финансовой системе», — подчеркнул эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль БРИКС в мире.

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