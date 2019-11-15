Эксперт оценил возможность создания единой платёжной системы расчётов для стран — участниц БРИКС
- РИА Новости
По его словам, главной целью создания системы является снижение транзакционных затрат за счёт неиспользования курса доллара США. Он пояснил, что на данный момент при переводе денег в национальные средства платежа необходимо сначала производить конвертацию в американскую валюту, что вызывает значительные издержки при крупном объёме торговых операций.
«Проблем с точки зрения перехода на принципиально новый вид международных платёжных систем нет. Конечно, к этому нужно готовить, и нужно отходить от монополии доллара США. Потому что эта валюта носит весьма неустойчивый характер. США фактически злоупотребляют своим монопольным положением в мировой финансовой системе», — подчеркнул эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль БРИКС в мире.