Президент Татарстана прибыл в Дубай для участия во Всемирном саммите толерантности

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Дубай с рабочим визитом. Он примет участие во Всемирном саммите толерантности, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана прибыл в Дубай для участия во Всемирном саммите толерантности
  • РИА Новости

Также должны пройти встречи Минниханова с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарём благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд.

Участники саммита обсудят пути распространения ценностей терпимости на мировом уровне, а также вопросы поддержки диалога между разными цивилизациями, культурами и религиями.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Адыгее обсудили перспективы сотрудничества с Бахрейном.

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