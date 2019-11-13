Президент Татарстана прибыл в Дубай для участия во Всемирном саммите толерантности

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Дубай с рабочим визитом. Он примет участие во Всемирном саммите толерантности, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

РИА Новости

Также должны пройти встречи Минниханова с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарём благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд. Участники саммита обсудят пути распространения ценностей терпимости на мировом уровне, а также вопросы поддержки диалога между разными цивилизациями, культурами и религиями. Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Адыгее обсудили перспективы сотрудничества с Бахрейном.