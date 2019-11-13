В Госдуме оценили роль БРИКС в мире

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль БРИКС в мире.

«БРИКС объединяет довольно крупные экономики мира, государствами объединения контролируются большие ресурсы, как природные, так и человеческие», — заявил он.

По его словам, БРИКС — важное объединение, страны-участники которого находятся на разных континентах, но придерживаются взвешенной и конструктивной позиции в международных делах.

Как отметил Морозов, площадка БРИКС позволяет продвигать российские подходы для решения всех вопросов всемирной повестки международных отношений.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Бразилию, где примет участие в XI саммите государств БРИКС.