В Госдуме оценили роль БРИКС в мире
- РИА Новости
«БРИКС объединяет довольно крупные экономики мира, государствами объединения контролируются большие ресурсы, как природные, так и человеческие», — заявил он.
По его словам, БРИКС — важное объединение, страны-участники которого находятся на разных континентах, но придерживаются взвешенной и конструктивной позиции в международных делах.
Как отметил Морозов, площадка БРИКС позволяет продвигать российские подходы для решения всех вопросов всемирной повестки международных отношений.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Бразилию, где примет участие в XI саммите государств БРИКС.