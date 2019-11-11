Эксперт оценил позицию России по отношению к Договору по открытому небу

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Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление МИД о том, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу вслед за США.
Эксперт оценил позицию России по отношению к Договору по открытому небу
  • РИА Новости

По его мнению, Россия в этом вопросе демонстрирует вдумчивую политику.

«Я хочу особо отметить то, что не могут понять в Восточной Европе: своими инициативами Россия заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности стран Восточной Европы, где американцы под прикрытием народов этих стран уже разместили ударные комплексы против России, обрекая эти страны», — отметил Александр Жилин.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Известиям», что российская сторона не намерена покидать Договор по открытому небу, даже если на такой шаг пойдут американские власти.

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